Донецькі міліціонери спростовують, що на міськуправлінні знаходиться сепаратистський прапор

08:35, 05 травня 2014
Політика
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Донецькі міліціонери спротовують, що на міськуправлінні МВС знаходиться сепаратистський прапор.

Донецк, милиция, флаг ДНР / hromadske.tv

"Під час багатотисячних акцій в м. Донецьку мітингуючими на будівлі Донецького міського управління міліції було вивішено прапор сепаратистської «Донецької народної республіки». Співробітниками міліції Донецького МУ даний прапор був замінений на прапори м. Донецька і Донецької області, що і відображене на фотографіях, розміщених у ряді інтернет-видань. Тому інформація, супроводжуюча ці фото, є неправдивою", - йдеться у повідомленні прес-служби міліції.

Наразі на будівлі Донецького МУ знаходяться прапори  Донецька і Донецької області, наголошують у МВД.

Нагадаємо, вчора з'явилась інформація, близько 18.30 працівники міліції зняли з флагштоку міського управління МВС прапор Донецька та підняли стяг сепаратистської  Донецької республіки.

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