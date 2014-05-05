Донецькі міліціонери спростовують, що на міськуправлінні знаходиться сепаратистський прапор

"Під час багатотисячних акцій в м. Донецьку мітингуючими на будівлі Донецького міського управління міліції було вивішено прапор сепаратистської «Донецької народної республіки». Співробітниками міліції Донецького МУ даний прапор був замінений на прапори м. Донецька і Донецької області, що і відображене на фотографіях, розміщених у ряді інтернет-видань. Тому інформація, супроводжуюча ці фото, є неправдивою", - йдеться у повідомленні прес-служби міліції.

Наразі на будівлі Донецького МУ знаходяться прапори Донецька і Донецької області, наголошують у МВД.

Нагадаємо, вчора з'явилась інформація, близько 18.30 працівники міліції зняли з флагштоку міського управління МВС прапор Донецька та підняли стяг сепаратистської Донецької республіки.