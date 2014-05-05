На сході України терористи напали на прикордонників і забрали їхню зброю

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив начальник відділу взаємодії із ЗМІ Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

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За його словами, сьогодні вранці на ділянці прикордонного пункту «Амвросіївка» було затримано громадянина П. «Під час його конвоювання на прикордонний наряд скоїли напад близько 20 чоловік, які приїхали на 4 автомобілях. Громадянин П. був ними відбитий, захоплено зброю прикордонників”, - сказав Слободян.