Прикордонники в період травневих свят посилять заходи з охорони кордону
Державна прикордонна служба в період травневих свят посилить заходи з охорони кордону.
Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, для цього залучаються додаткові прикордонні наряди у пунктах пропуску та поза ними, ділянки кордону прикрито технічними засобами спостереження, проводиться інженерне облаштування кордону, активізовано взаємодію з представниками СБУ та інших правоохоронних органів.
Усі заходи спрямовані на здійснення безперебійного оформлення громадян в пунктах пропуску без зниження безпекової складової та забезпечення недоторканності державного кордону України.Читайте такожПрикордонники вилучають фальшиві українські паспорти у громадян, які їдуть з Криму
З метою недопущення проникнення на територію України радикально налаштованих осіб суттєво посилено прикордонний контроль окремих категорій громадян, які в’їжджають в Україну.
Території прикордонних підрозділів та пункти пропуску є територіями постів, тому в разі спроб їхнього захоплення чи блокування прикордонники діятимуть, реагуючи на обстановку, і в повному обсязі виконуватимуть поставлені завдання. За необхідності, відповідно до чинного законодавства України та статуту Збройних сил України, прикордонники будуть змушені застосувати вогнепальну зброю.