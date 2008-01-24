У НУ-НС побачили, що Тимошенко наслідує Януковича

Народний депутат України Ігор КРІЛЬ (фракція НУ-НС) переконаний, що перед початком продажу об’єктів має бути Верховною Радою ухвалена довгострокова програма приватизації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.КРІЛЬ сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Повинна бути прийнята державна програма приватизації, щоб вона була розглянута на сесії ВР, а потім уряд робив кроки відповідно до цієї програми», - сказав І.КРІЛЬ.

Він нагадав, що сьогодні Україна живе за програмою приватизацію 2000-2003 років, яка була ухвалена, коли уряд очолював Віктор ЮЩЕНКО.

За його словами, після цього жоден уряд не спромігся підготувати такий документ.

І.КРІЛЬ підкреслив, що програма приватизації – це в першу чергу документ, в якому визначені стратегічні напрямки продажу державних об’єктів.

За його словами, тільки якщо такий документ буде прийнятий ВР, то процес приватизації буде прозорий і публічний.

При цьому І.КРІЛЬ нагадав, що уряд Ю.ТИМОШЕНКО своєю постановою визначив вже перелік об’єктів, які передбачається продати в першу чергу.

«Ми поступаємо фактично як поступав уряд В.ЯНУКОВИЧА – у вересні 2007 року також було Кабміном прийнято таке розпорядження», - наголосив І.КРІЛЬ, нагадавши, що Президент України тоді зупинив дію цього документа.

За його словами, з врахуванням інтересів держави програма має ухвалюватись не на один рік, а хоча б на п’ять. Він переконаний, що такий документ можна розробити і затвердити протягом двох тижнів.

І.КРІЛЬ також підкреслив, що поспішні кроки щодо приватизації можуть призвести до політичної корупції, що може стати приводом для критики з боку опонентів діючої коаліції.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 16 січня затвердив список об`єктів приватизації в 2008 році.

Зокрема, планується виставити на продаж 67% акцій «Укртелекому», Одеський припортовий завод (за старим варіантом разом з аміачним терміналом), ВАТ «Турбоатом» (м. Харків) і 6 обленерго. Планується продати і Криворізький гірничо-збагачувальний комбінат окислених руд (КГЗКОР).

22 січня Президент України звернувся до прем`єра з листом, в якому висловив думку, що уряд має додатково вивчити питання приватизації державних пакетів акцій 6 обленерго.

Також Президент запропонував законодавчо закріпити першочерговість продажу в процесі приватизації контрольного пакета стратегічного підприємства, і тільки потім – дрібних пакетів.