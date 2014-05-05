Усім постраждалим в Одесі буде надана допомога - політик

За її словами, допомога в лікуванні та реабілітації буде надана всім постраждалим, незалежно від того, на якому боці вони були.

«Разом з командою ми починаємо програму допомоги конкретним людям саме в Одесі. Це буде перша масштабна програма під егідою Інституту соціального захисту громадян, який ми заснували разом з однодумцями в квітні. Координатором надання допомоги буде представник Інституту в Одесі Таміла Владиславівна Афанасьєва», - сказала вона.

Наталія Королевська зазначила, що допомога буде надана всім, хто постраждав під час зіткнень 2 травня. «Сьогодні я тут, тому що я йшла на вибори з однією метою - допомогти людям. Сьогодні в Одесі сотням людей потрібна допомога. Всі громадяни України, незалежно від того, на якій стороні вони були, отримають допомогу в лікуванні та реабілітації», - повідомила вона.

Крім того Наталія Королевська висловила впевненість, що всім протиборчим сторонам потрібно зупинитися, оскільки громадянська війна - це шлях в нікуди для всіх. «Я була в Одесі 10 квітня, коли все місто святкувало 70-річчя визволення від фашистів. Навіть у страшному сні мені тоді не могло наснитися, що через 3 тижні загинуть більше 40 осіб і сотні отримають поранення. Тому закликаю всіх політиків об'єднатися і надати допомогу всім постраждалим», - сказала вона.

Політик нагадала, що кілька днів тому прийняла рішення припинити участь у виборах президента. За словами Наталії Королевської, вибори перетворилися в технологію окремих політиків та ведуть до розколу, саме тому вона і зняла свою кандидатуру.

«Я не можу грати в політичні ігри, які руйнують країну. Я вважаю, що зараз конкретні справи, допомога в конкретних ситуаціях набагато важливіше. Але статус кандидата мені більше заважав робити це. Тепер я можу повністю присвятити себе тим людям, яким сьогодні потрібна реальна підтримка, а не політичні гасла», - відмітила вона.