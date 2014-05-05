Чубаров: Не виключаю свого затримання в найближчі дні з подальшим арештом

Про це повідомляє "Дзеркало тижня".

Так, у своєму коментарі виданню, Рефат Чубаров сказав, що слідом за порушенням проти нього кримінальної справи найближчими днями його можуть піддати затриманню та арешту з обґрунтуванням "недопущення екстремістських дій" при підготовці та проведенні заходів до 70-річчя депортації кримськотатарського народу.

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За його словами, на сьогодні голові Меджлісу не до кінця зрозуміла кінцева мета, яку переслідують правоохоронні органи Росії, порушуючи проти нього кримінальну справу за кількома статтями КК РФ за події 3 травня.

"Дуже широкий діапазон завдань може бути поставлено. Починаючи від прямого шантажу, завершуючи далекосяжними планами щодо кримських татар в цілому. Я не хотів би зараз розмірковувати, не маючи на руках постанови щодо порушення кримінальної справи. Однак я не виключаю свого затримання в найближчі дні з подальшим арештом. І не тільки мене", - сказав він.

Також Чубаров заявив, що самопроголошена влада Криму не збирається жодним чином вести діалог з представниками кримськотатарського народу.

"Вони справді не знають ні природу, ні суть кримськотатарського національного руху. Обезголовити рух - це жодною мірою не означає, що цей рух припиниться. Це перше. Друге - треба просто, усвідомлюючи суть національного руху кримських татар, вчиняти дії, які абсолютно виключать будь-які силові конфліктні ситуації. Треба з ними просто говорити відверто і відкрито. Але цього діалогу немає", - додав він.

Крім всього вищевказаного Чубаров повідомив, що Меджліс до сьогодні не отримав жодної відповіді від виконкому міської ради Сімферополя на своє повідомлення про проведення 18 травня траурних заходів, приурочених до 70-ї річниці сталінської депортації кримських татар.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН назначення Кремлем прокурор Криму Наталія Поклонська, оголосила попередження голові Меджлісу Рефата Чубарова про недопущення ведення екстремістської діяльності.