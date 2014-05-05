Прокуратура розслідує отруєння українських військових у Донецькій області



«Органами прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом отруєння військовослужбовців та заволодіння їх зброєю у Донецькій області. Правоохоронними органами розпочате кримінальне провадження за частиною 2 статті 147 (захоплення заручників), частиною 2 статті 262 (викрадення зброї) та за частиною 2 статті 426 (бездіяльність військової влади, що призвела до тяжких наслідків) Кримінального кодексу України», – йдеться у повідомленні ГПУ.

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За інформацією Генпрокуратури, 3 травня у Донецькій області невідомі отруїли 5 військовослужбовців, після чого взяли їх у полон, заволоділи зброєю і намагалися захопити БМП.

Міністерство оборони закликало особовий склад утриматися від вживання продуктів, які не пройшли обов’язкового санітарно-медичного контролю. У Міноборони наголошують, що спроби отруєння місцевого населення продуктами харчування є одним із видів підривної діяльності, яку здійснюють «агенти диверсійно-розвідувальних груп Російської Федерації».