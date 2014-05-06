Генсек ООН готовий стати посередником у вирішенні українського кризи

Крім того, генсек закликав Київ, Москву, Вашингтон і ЄС і до "вирішення цієї проблеми мирним шляхом", пише LB.ua з посиланням на агентство AFP.

"Я готовий зіграти в цьому свою роль в разі необхідності", - заявив Пан Гі Мун і додав, що стурбований ескалацією насильства в Україні. Він також вкотре наголосив на необхідності виконання женевських домовленостей.

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"Я наполягаю на тому, щоб всі зацікавлені сторони знову зустрілися і озирнулися назад, щоб зрозуміти, що пішло не так, чому ця угода не була реалізована, чому в країні триває запекле збройне протистояння", - зазначив генсек.

За його словами, українська криза вимагає мирного вирішення, перш ніж проблема вийде з-під контролю і призведе до наслідків, які "ніхто не зможе контролювати".