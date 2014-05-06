Встановлено особи 38 загиблих під час зіткнень в Одесі 2 травня - МВС

Про це йдеться в повідомленні Відділу у зв'язках з громадськістю Головного управління МВС України в Одеській області.

«За офіційними даними, під час подій, що мали місце в Одесі 2 травня п.р., до обласного бюро СМЕ доставлено 46 тіл загиблих громадян. З них встановлено - 38», - йдеться в повідомленні.Читайте такожСтали відомі імена 36 загиблих у сутичках в Одесі

Крім того, до органів внутрішніх справ надійшло 5 заяв про громадян, що зникли без вісті, з яких 2 встановлено як загиблі.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня в Одесі відбулися зіткнення між сепаратистами, озброєними вогнепальною зброєю, і проукраїнськими активістами.

За останніми даними, в Одесі 2 травня до лікарень звернулося 214 осіб, з них 27 - в дуже тяжкому стані. Загинуло 46 осіб.

У СБУ повідомили, що зіткнення і безпорядки в Одесі за участю представників незаконних військових формувань координувалися з території невизнаного Придністров'я диверсійними групами з РФ.