Встановлено особи 38 загиблих під час зіткнень в Одесі 2 травня - МВС
Встановлено особи 38 загиблих під час зіткнень в Одесі 2 травня.
Встановлені особистості 38 загиблих під час зіткнень в Одесі 2 травня/ REUTERS
Про це йдеться в повідомленні Відділу у зв'язках з громадськістю Головного управління МВС України в Одеській області.
«За офіційними даними, під час подій, що мали місце в Одесі 2 травня п.р., до обласного бюро СМЕ доставлено 46 тіл загиблих громадян. З них встановлено - 38», - йдеться в повідомленні.Читайте такожСтали відомі імена 36 загиблих у сутичках в Одесі
Крім того, до органів внутрішніх справ надійшло 5 заяв про громадян, що зникли без вісті, з яких 2 встановлено як загиблі.
Як повідомляв УНІАН, 2 травня в Одесі відбулися зіткнення між сепаратистами, озброєними вогнепальною зброєю, і проукраїнськими активістами.
За останніми даними, в Одесі 2 травня до лікарень звернулося 214 осіб, з них 27 - в дуже тяжкому стані. Загинуло 46 осіб.
У СБУ повідомили, що зіткнення і безпорядки в Одесі за участю представників незаконних військових формувань координувалися з території невизнаного Придністров'я диверсійними групами з РФ.