У Луганську з автомобіля викрали портфель спостерігача ОБСЄ

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв'язків з громадськістю ГУМВС України у Луганській області.

За інформацією правоохоронців, 5 травня о 13.05 до Ленінського райвідділу міліції із заявою звернувся громадянин Великої Британії, спостерігач ОБСЄ.

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«Він повідомив, що в ніч на 5 травня невідомий пошкодив водійське скло службового автомобіля Toyota Land Cruiser, що стояв біля будинку на вулиці 16-та лінія, і скоїв крадіжку портфеля, в якому знаходився одяг заявника», - зазначається у повідомленні.

Даний факт занесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано за ст. 185 Кримінального Кодексу України (крадіжка).

Вживаються заходи з розшуку і затримання особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення.