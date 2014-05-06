У маєтку Захарченка живе сім'я з шістьох осіб, а апартаменти Клюєва та Фірташа – під держохороною

Лише нерухомість екс-президента Віктора Януковича, колишнього прем'єра Миколи Азарова та екс-генпрокурора Віктора Пшонки коштує близько 300 млн доларів, ідеться в сюжеті програми "Гроші", преедвє ТСН.

Проте нова влада не поспішає нічого робити з цими маєтками. Нова влада не поспішає щось робити із маєтками колишніх високопосадовців-утікачів У колишній резиденції екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка вже живе сім'я бізнесмена з шести осіб.

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Маєток екс-глави Адміністрації президента Януковича Андрія Клюєва нині під охороною. До речі, наглядає за резиденцією державна охоронна структура. Послуга платна. Виходить, що Клюєв, якого розшукують силові структури України, платить правоохоронцям за охорону маєтка.

Також під охороною – маєток олігарха і за сумісництвом австрійського арештанта Дмитра Фірташа. Він розташований в елітній Конча-Заспі. Охоронець відмовився будь-що розповідати про резиденції, в якій ведеться будівництво.

Біля маєтку екс-генпрокурора Віктора Пшонки чатують представники самооборони. Вони стверджують, що будинок опечатаний і перебуває під сигналізацією міліції. Загалом в Україні залишилися тисячі квадратних метрів елітної нерухомості втікачів і арештованих. На усіх цих приміщеннях держава може заробити десятки мільйонів доларів. У всіх цих будиночках держава може розмістити сотні біженців або десятки дитячих санаторіїв. Але поки що українські правоохоронці чекають.