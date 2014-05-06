Україна готова дати більше повноважень сходу і півдню, аніж Росія дає своїм республікам та областям - Керрі
Державний секретар США Джон Керрі заявив, що Київ готовий дати більше повноважень регіонам сходу та півдня України, аніж Росія дає повноважень своїм автономним республікам та областям.
Як повідомляє власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Керрі заявив на спільній прес-конференції з Верховним представником ЄС з зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон після семигодинних переговорів у Вашингтоні.
”Ми поважаємо той факт, що Росія має довгі історичні зв`язки з Україною. Київ є колискою російського православ`я, на тій території велись визвольні війни. І ми розуміємо ці зв`язки і сильні почуття щодо захисту російськомовних людей. Ніхто не заперечує цього. Але фактом залишається те, що уряд України готовий поважати російську мову, поважати більшу автономію людей в тих регіонах”, - сказав Керрі.
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”Чесно кажучи, уряд України запропонував більше повноважень людям на сході та півдні України у питаннях щоденного врядування, аніж Росія дає будь-якій автономній республіці чи області в Росії. І це факт!”, - додав глава американської дипломатії.