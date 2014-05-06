Україна готова дати більше повноважень сходу і півдню, аніж Росія дає своїм республікам та областям - Керрі

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це Керрі заявив на спільній прес-конференції з Верховним представником ЄС з зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон після семигодинних переговорів у Вашингтоні.

”Ми поважаємо той факт, що Росія має довгі історичні зв`язки з Україною. Київ є колискою російського православ`я, на тій території велись визвольні війни. І ми розуміємо ці зв`язки і сильні почуття щодо захисту російськомовних людей. Ніхто не заперечує цього. Але фактом залишається те, що уряд України готовий поважати російську мову, поважати більшу автономію людей в тих регіонах”, - сказав Керрі.

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”Чесно кажучи, уряд України запропонував більше повноважень людям на сході та півдні України у питаннях щоденного врядування, аніж Росія дає будь-якій автономній республіці чи області в Росії. І це факт!”, - додав глава американської дипломатії.