Сепаратисти, котрі не вчиняли тяжких злочинів, можуть бути амністовані - Яценюк
На сході України активісти сепаратистських рухів, котрі не вчиняли тяжких злочинів, можуть бути амністовані.
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу в харківському аеропорту після проведення виїзного засідання уряду сказав Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, говорячи про те, яким чином Уряд намагатиметься забезпечити проведення виборів у цьому регіоні.
«Ми звертаємося до тих, хто сьогодні знаходиться в Слов’янську: негайно складіть зброю, звільніть приміщення, здайтеся владі, ті хто не застосовував зброї до мирних громадян, ті, хто не скоював тяжких злочинів - всі будуть амністовані. Таким чином, ми забезпечимо чесні та прозорі вибори», - сказав Яценюк.
Він наголосив, що на іншій території України процес підготовки до виборів президента України йде згідно графіку, затвердженого Центрвиборчкомом.
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Яценюк висловив переконання, що план Росії полягає в зриві виборів в Україні.
«План Росії – це зірвати президентські вибори, щоб в країні не було легітимно обраного президента. Але він буде!», - підсумував Яценюк.