Сепаратисти, котрі не вчиняли тяжких злочинів, можуть бути амністовані - Яценюк

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу в харківському аеропорту після проведення виїзного засідання уряду сказав Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, говорячи про те, яким чином Уряд намагатиметься забезпечити проведення виборів у цьому регіоні.

«Ми звертаємося до тих, хто сьогодні знаходиться в Слов’янську: негайно складіть зброю, звільніть приміщення, здайтеся владі, ті хто не застосовував зброї до мирних громадян, ті, хто не скоював тяжких злочинів - всі будуть амністовані. Таким чином, ми забезпечимо чесні та прозорі вибори», - сказав Яценюк.

Він наголосив, що на іншій території України процес підготовки до виборів президента України йде згідно графіку, затвердженого Центрвиборчкомом.

Читайте такожАмністію не застосовуватимуть до умовно-достроково звільнених, що вчинили нові злочини

Яценюк висловив переконання, що план Росії полягає в зриві виборів в Україні.

«План Росії – це зірвати президентські вибори, щоб в країні не було легітимно обраного президента. Але він буде!», - підсумував Яценюк.