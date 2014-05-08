Порошенко у разі перемоги на виборах відразу поїде на Донбас, а не в США, ЄС або Москву

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на мітингу в Кременчуці (Полтавська обл.).

«Учора я був у Німеччині і там мене запитали, куди я здійсню перший візит: до Москви, Брюсселя або до Вашингтона? Я відповів, що я поїду на Донбас - до Донецька і Луганська. Соборність і єдність України - насамперед. Саме там ми перш за все маємо навести порядок, захистити Україну та її жителів», - сказав Порошенко.

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Кандидат також повідомив, що до виборів він зустрінеться з лідерами багатьох країн і обговорить питання безпеки України і економічного співробітництва. Зокрема, завтра Порошенко виїде до Польщі. Вчора він у Німеччині зустрічався з канцлером Ангелою Меркель.