Шлях до діалогу можливий, якщо Росія відкличе своїх диверсантів - Яценюк

Про це в ефірі «5 каналу» заявив прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Кращий шлях до діалогу - щоб Російська Федерація не підтримувала сепаратистів і терористів. Як тільки вона відкличе свої диверсійні групи, перестане фінансувати і допомагати їм, в Україні буде тиша, мир і спокій», - сказав глава уряду.