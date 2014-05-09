Шлях до діалогу можливий, якщо Росія відкличе своїх диверсантів - Яценюк
03:00, 09 травня 2014Політика
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Росія повинна відкликати свої диверсійні групи і перестати підтримувати сепаратистів, і це буде кращим шляхом до діалогу
Шлях до діалогу можливий, якщо Росія відкличе своїх диверсантів / REUTERS
Про це в ефірі «5 каналу» заявив прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк.
«Кращий шлях до діалогу - щоб Російська Федерація не підтримувала сепаратистів і терористів. Як тільки вона відкличе свої диверсійні групи, перестане фінансувати і допомагати їм, в Україні буде тиша, мир і спокій», - сказав глава уряду.
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