Шлях до діалогу можливий, якщо Росія відкличе своїх диверсантів - Яценюк

03:00, 09 травня 2014
Політика
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Росія повинна відкликати свої диверсійні групи і перестати підтримувати сепаратистів, і це буде кращим шляхом до діалогу

Донецк / REUTERS

Про це в ефірі «5 каналу»  заявив прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Кращий шлях до діалогу - щоб Російська Федерація не підтримувала сепаратистів і терористів. Як тільки вона відкличе свої диверсійні групи, перестане фінансувати і допомагати їм, в Україні буде тиша, мир і спокій», - сказав глава уряду.

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