Донецькі сепаратисти намагалися зірвати мітинг в честь 9 травня

Про це повідомляє "Острів".

Після закінчення мітингу біля пам'ятника "Твоїм визволителям, Донбас", що проводився місцевою владою, на трибуну вибігли представники сепаратистів від ДНР і висловили сподівання про те, що в наступному році 9 травня пройде без "фашистів" і буде "грати їх гімн".

Слід зазначити, що провокатори неодноразово намагалися прорватися на трибуну. Але Донецькому міському голові Олександру Лук'янченку і співробітникам міської ради вдалося стримати їх натиск.

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Також повідомляється, що один з активістів ДНР, наряджений у камуфляж і перев'язаний георгіївськими стрічками, підбіг до оркестру і зажадав виконати гімн Росії.

"Грай гімн Росії!", - кричав він, намагаючись вплутатися в бійку.

У свою чергу, міліція забезпечила порядок на мітингу, припинила можливу бійку.