Донецькі сепаратисти намагалися зірвати мітинг в честь 9 травня
Провокатори вимагали від музикантів оркестру Управління МВС грати гімн Росії.
Про це повідомляє "Острів".
Після закінчення мітингу біля пам'ятника "Твоїм визволителям, Донбас", що проводився місцевою владою, на трибуну вибігли представники сепаратистів від ДНР і висловили сподівання про те, що в наступному році 9 травня пройде без "фашистів" і буде "грати їх гімн".
Слід зазначити, що провокатори неодноразово намагалися прорватися на трибуну. Але Донецькому міському голові Олександру Лук'янченку і співробітникам міської ради вдалося стримати їх натиск.
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Також повідомляється, що один з активістів ДНР, наряджений у камуфляж і перев'язаний георгіївськими стрічками, підбіг до оркестру і зажадав виконати гімн Росії.
"Грай гімн Росії!", - кричав він, намагаючись вплутатися в бійку.
У свою чергу, міліція забезпечила порядок на мітингу, припинила можливу бійку.