У Слов'янську з вогнепальної зброї поранили 12-річного хлопчика
19:19, 09 травня 2014Політика
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Сьогодні 9 травня в центрі Слов'янська по улице Лозановича 6 поруч з трансформаторною підстанцією був поранений дванадцятирічний хлопчик.
Терористи в Слов'янську / instagram.com/sashakots
Як повідомила начальник відділу охорони здоров'я Слов'янська Олена Джим, дитини з наскрізним кульовим пораненням у грудну клітку доставили в хірургію лікарні ім. Леніна приблизно годину тому. На даний момент він знаходиться в операційній, передає slavgorod.com.ua.
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