У Слов'янську з вогнепальної зброї поранили 12-річного хлопчика

Як повідомила начальник відділу охорони здоров'я Слов'янська Олена Джим, дитини з наскрізним кульовим пораненням у грудну клітку доставили в хірургію лікарні ім. Леніна приблизно годину тому. На даний момент він знаходиться в операційній, передає slavgorod.com.ua.