У Харкові на площі Свободи міліціонери виявили сумку з «коктейлями Молотова».

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, сумку з 21 пляшкою запалювальної суміші правоохоронці знайшли неподалік пам’ятника Леніну під час патрулювання сьогодні, 10 травня, близько 9:00.

Увагу працівника патрульно-постової служби привернув фрагмент тканини, прикопаної в землі. При більш детальнішому розгляді виявилося, що в землі прикопана господарська сумка з пляшками.

За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група Дзержинського райвідділу міліції. Даний факт внесено до журналу єдиного обліку про кримінальні правопорушенні та інші події.

Ведеться подальша перевірка.