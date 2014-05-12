Дипломати: Закон "9 травня" в РФ - інструмент репресій проти кримчан

9-го травня 2014 року набув чинності закон Російської Федерації “Про внесення змін до Кримінального кодексу РФ”, який значно посилив кримінальне покарання за сепаратизм.

Так, в РФ за висловлюваня в соціальних мережах по належність Криму до України може каратися позбавленням волі до 5 років. На думку експертів “Майдану закордонних справ”, цей закон стане для спецслужб РФ інструментом масових політичних репресій щодо ЗМІ, журналістів, блогерів та користувачів соціальних мереж Криму, які будуть публічно говорити чи писати про необхідність повернути Крим до складу України.

Читайте такожПутін дав по ордену головним кримським сепаратистамУ зв'язку з цим організація дипломатів буде вимагати персональних міжнародних санкцій щодо представників правоохоронних органів РФ, які будуть використовувати «закон 9-го травня» для репресій щодо громадян України в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі.

Повний текст заяви “Майдану закордонних справ” щодо набрання чинності в РФ «закону 9 травня»

Довідка: Створення благодійного фонду “Майдан закордонних справ” було зініційовано українськими дипломатами у січні 2014 року. Головою правління Фонду є Богдан Яременко, Надзвичайний та Повноважний Посланник 1-го класу, генеральний консул України в Стамбулі та за сумісництвом представник України при Організаціі Чорноморського Економічного Співробітництва (2010-2013 р.р.). До складу Наглядової ради Фонду входять Андрій Клименко, директор Таврійського інституту регіонального розвитку, Тетяна Силіна, журналіст-міжнародник, оглядач, тижневик "Дзеркало тижня", Олександр Черненко, голова "Комітет виборців України".