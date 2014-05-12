Жителів будинку, який вибухнув у Миколаєві, поселять в готелі або в наметах у дворі - мер

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на місці надзвичайної події виконувач обов'язків міського голови Миколаєва Юрій Гранатуров.

За його словами, для потерпілих мешканців будинку по вул. Лазурній, 40 вже підготовлено 150 місць у готелі «Турист» та інших готелях міста. А для тих, хто не захоче покидати своє житло, нічліг буде влаштовано прямо у дворі, в походних наметах. Людям вже підвозять воду і продукти.

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Як повідомила УНІАН начальник відділу інформації, комунікацій і зв'язку з громадськістю ГУ ДСНС у Миколаївській області Ільяна Пацюк, у дворі будинку встановлюють освітлення, тому що роботи з ліквідації наслідків трагедії триватимуть всю ніч, до повного розбору всіх конструкцій, що обрушилися. Було оголошено хвилину тиші, під час якої рятувальники намагаються почути сигнали від людей, які, можливо, перебувають під завалами. Хвилини тиші ще повторюватимуться.

За словами Пацюк, станом на 16 годину, рятувальники виявили одного загиблого, п'ятеро постраждалих осіб і 10-місячна дитина знаходяться в лікарнях, врятовано більш як 20 осіб.

Члени «Народного ополчення Миколаєва» закликали жителів міста допомогти в розбиранні завалів, а також приносити воду і їжу.

Виконувач обов'язків керівника Миколаївської обласної організації Партії регіонів Ігор Дятлов оголосив про те, що готовий профінансувати тимчасове житло для 12 сімей, які постраждали під час вибуху на Намиві. Його прес-секретар повідомив про те, що люди зможуть перевезти свої речі в готелі «Техноконтракт» та «Інгул».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Миколаївського міськвиконкому, в Миколаєві відкрито гарячу лінію для допомоги потерпілим під час вибуху в житлового будинку.

«Городяни, які постраждали в результаті вибуху в житловому будинку по вул. Лазурній, 40, можуть одержати інформацію про розселення, відновлення документів, іншу важливу інформацію по телефонній лінії міськвиконкому: 37-30-10, 37-30-11, 15-88.

За зазначеними телефонними номерами родичі потерпілих можуть подати запит, щоб одержати інформацію про своїх рідних і близьких», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 12 травня о 13:05 у Миколаєву, по вул. Лазурній, 40, стався вибух, у результаті якого були зруйновані несучі конструкції з 8-го по 10-й поверхи.

За даними Миколаївського міського управління міліції на 16.00, в результаті вибуху загинуло 3 осіб і 5 госпіталізовано.

Попередньо, вибух стався через витік побутового газу.