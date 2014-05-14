У соцмережах повідомляють про нічну стрілянину в Слов'янську

Про це написала в Twitter група Слов'янськ.

За повідомленнями, стрілянина тривала недовго.

"Схоже, що ДНР обстрілювали українських військових на розташованій за межами Слов'янська блокпосту "БЗС" (траса Харків-Ростов). Зараз тиша", - написав Андрій Краснощеков.

Читайте такожУ " Самообороні " заявили, що в магазинах Слов'янська на полицях залишилися тільки соки

"Стрілянина стихла. По українських позиціях били, в тому числі, з житлових кварталів", - підтвердив інший користувач Василь Максимов.