У соцмережах повідомляють про нічну стрілянину в Слов'янську
03:09, 14 травня 2014Політика
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У Слов'янську знову чули постріли.
У Слов'янську знову чули постріли./ REUTERS
Про це написала в Twitter група Слов'янськ.
За повідомленнями, стрілянина тривала недовго.
"Схоже, що ДНР обстрілювали українських військових на розташованій за межами Слов'янська блокпосту "БЗС" (траса Харків-Ростов). Зараз тиша", - написав Андрій Краснощеков.
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"Стрілянина стихла. По українських позиціях били, в тому числі, з житлових кварталів", - підтвердив інший користувач Василь Максимов.
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