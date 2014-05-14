СБУ вилучило 75 кілограм гашишу в Рівненській області

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю СБ України викрили протиправну діяльність трьох громадян України, які готувалися реалізовувати на території України велику партію контрабандного наркотичного засобу - гашишу. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Так, сьогодні у Рівненській області на трасі сполученням "Рівне-Дубно" в лісосмузі оперативники виявили спеціально облаштовану зловмисниками схованку з наркотиком. 224 брикети з гашишом: 69 брикетів по 200 грамів кожен, і 155 - по 400 грамів було виявлено в дорожніх сумках. Загальна вага вилучених наркотиків складає 75 кг 800 гр.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, у Києві працівники Відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків Подільського райуправління міліції затримали двох жителів Запоріжжя, які незаконно збували особливо небезпечний наркотичний препарат метадон.