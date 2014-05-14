У центрі Маріуполя до вихідних приберуть барикади та наведуть "громадський порядок" - Тарута

Голова Донецької обласної державної адміністрації Сергій Тарута відзначає, що у центрі Маріуполя планується зняти барикади і до вихідних прибрати “усі ознаки” подій, які там відбулися.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ОДА сказав у коментарі журналістам, відповідаючи на запитання, чи розділяє він заклики про припинення Антитерористичної операції на сході України.

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“Були пропозиції щодо призупинення АТО у місті Маріуполі, де широкі верстви населення і трудящих запропонували брати широкомасштабну участь у наведенні громадського порядку при умові, що військові відійдуть від міста. І ми зараз хочемо в рамках Маріуполя здійснити ці заходи без участі військових”, - сказав Тарута.

Він додав, що на сьогоднішній день записано понад тисячу добровольців, які патрулюють місто, а сьогодні ще близько 20 тисяч висловили бажання приєднатися до цього.

“Сьогодні і завтра планувалося і мали бути сьогодні роботи, пов'язані з тим, щоб навести лад у центрі міста, знімати барикади. Причому, там брати участь мали всі. Я не знаю до кінця, як це було, але на завтра у нас намічені такі плани і на вихідні ми хочемо повністю прибрати усі ознаки тих подій, які були там”, - сказав губернатор.

Водночас він відзначив, що на Маріуполі перевірять схему проведення таких заходів і “тоді ми скажемо, чи можемо ми такими заходами вирішити всі проблеми”.

Тарута висловив думку, що ті люди, які тримають в руках зброю та вбивають людей, навряд чи можуть бути переконані мирними протестувальниками скласти зброю.

“Це серйозніша тема і її вже має вирішувати центральна влада”, - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, у Маріуполі Донецької області 9 травня, за інформацією міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, спроба групи озброєних людей захопити штурмом будівлю УВС у центрі міста після запеклих сутичок завершилася невдачею.

За даними департаменту охорони здоров'я Донецької обласної державної адміністрації, в ході антитерористичної операції загинули 9 осіб, поранення отримали 42 особи, яких було доставлено до лікувально-профілактичних установ міста.