Загальноукраїнський круглий стіл можуть провести на Донбасі, якщо його учасникам гарантують безпеку

Перший загальноукраїнський круглий стіл національної єдності завершився.

Як передає кореспондент УНІАН, наступний круглий стіл, за словами колишнього президента України Леоніда Кравчука, планується в суботу, 17 травня.

Говорячи про ініціативу ряду представників сходу України щодо необхідності проведення його або в Донецькій, або в Луганській областях, Кравчук зазначив, що це можливо в тому випадку, якщо учасникам круглого столу буде гарантовано безпеку.

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За його словами, ухвалювати рішення про проведення круглого столу у неспокійних регіонах недоцільно без гарантій силових органів щодо забезпечення безпеки.

“Щоб ми не приїхали на круглий стіл, а поїхали без половини учасників круглого столу», - сказав Кравчук.

Він зазначив, що голова Донецької облдержадміністрації Сергій Тарута та мер Донецька Олександр Лук'янченко сказали, що вони забезпечать безпеку, але з цього приводу мають бути рішення силових структур.

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“Я б хотів все ж таки при всьому довголітті повернутись до Києва”, - пожартував Кравчук.

Він зазначив, що наступний круглий стіл планується провести в суботу, але на даний час місце його проведення ще не визначено.