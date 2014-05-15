Мін’юст запроваджує нову систему іспитів для нотаріусів за принципом ЗНО



Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр юстиції Павло Петренко сьогодні під час брифінгу у Кабінеті міністрів.

“Був зупинений процес проведення іспиту приватних нотаріусів за старими правилами. Наразі питання щодо 300 кандидатів на цю посаду. Я оголошую, що Міністерство юстиції запроваджує нову систему проходження іспитів і доступу до професії нотаріуса. Буде запроваджений за принципом зовнішнього незалежного оцінювання електронний іспит нотаріуса через відповідну кваліфікаційну комісію, який унеможливить будь-який суб`єктивний фактор впливу на тих осіб, які успішно, чи не успішно, здають той чи інший іспит”, - зазначив міністр.

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Крім того, за його словами, спрощується процедура подачі документів. Він також додав, що всі іспити, які будуть проходити в Міністерстві юстиції, будуть публічними.