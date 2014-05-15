Мін’юст запроваджує нову систему іспитів для нотаріусів за принципом ЗНО
Міністерство юстиції України запроваджує нову систему проходження іспитів для приватних нотаріусів за принципом зовнішнього незалежного оцінювання.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр юстиції Павло Петренко сьогодні під час брифінгу у Кабінеті міністрів.
“Був зупинений процес проведення іспиту приватних нотаріусів за старими правилами. Наразі питання щодо 300 кандидатів на цю посаду. Я оголошую, що Міністерство юстиції запроваджує нову систему проходження іспитів і доступу до професії нотаріуса. Буде запроваджений за принципом зовнішнього незалежного оцінювання електронний іспит нотаріуса через відповідну кваліфікаційну комісію, який унеможливить будь-який суб`єктивний фактор впливу на тих осіб, які успішно, чи не успішно, здають той чи інший іспит”, - зазначив міністр.
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Крім того, за його словами, спрощується процедура подачі документів. Він також додав, що всі іспити, які будуть проходити в Міністерстві юстиції, будуть публічними.