Терористи погрожують "силовою операцією", якщо українські військові не звільнять блокпости у Донецькій області

Про це заявив заступник керманича терористів Ігоря Гіркіна ("Стрілок") Сергій Здрилюк ("Абвер") РІА "Новости".

"Якщо не відгонять бронетехніку, не будуть прибрані блокпости так званої законної влади, у мене вистачить сил і засобів. Командувач мене сьогодні підтримав, все це буде знищене і спалене. Розвідувально-диверсійні групи готові до руху, і деякі вже стоять на позиціях", - сказав Здрілюк.

Читайте такожЗМІ: Автоматники "Абверу" змусили мера Горлівки написати заяву про відставку

Разом із тим додавши:

"Двадцять чотири години даю на виведення всіх військ, всіх сил", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, диверсантом з позивним "Абвер" ("Адлер"), який фактично є правою рукою "Стрілка", є громадянин РФ Здрилюк Сергій Анатолійович. Ця людина має також паспорт громадянина України.

Серед іншого, встановлена причетність "Абвера" до викрадання в Донецькій області представників ОБСЄ.