Наслідки війни між Україною та РФ можуть стати гіршими за Чорнобильську катастрофу - політик

Війна Росії з Україною призведе до екологічної катастрофи світового масштабу.

Про це лідер Партії зелених України Денис Москаль заявив на прес-конференції в УНІАН.

Він зазначив, що в Україні зосереджена велика кількість техногенних об'єктів, і в разі війни пошкодження цих об'єктів в ході бойових дій призведе до екологічної катастрофи.

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“Я хотів би звернути увагу на один ракурс, про який чомусь не говорять. Неприпустимо вести будь-які, а тим більше повномасштабні воєнні дії, адже наша країна перенасичена техногенно-небезпечними об'єктами: атомними станціями, водосховищами, міжнародними газопроводами. Якщо не відбудеться деескалація конфлікту, його наслідки можуть стати набагато гіршими, ніж після Чорнобильської катастрофи”, - сказав Москаль.

Також лідер Партії зелених, звертаючись до керівництва Російської Федерації, зазначив, що екологічні катастрофи не знають кордонів, і наслідки такої катастрофи відчують, в першу чергу, самі жителі Росії.

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Москаль закликав російську владу відвести війська від українського кордону, скасувати військові навчання, заплановані напередодні президентських виборів в Україні, та припинити фінансувати сепаратистів і терористів в Україні, а також диверсії.

Лідер Партії зелених також вважає, що міжнародна спільнота має посилювати дипломатичний та економічний тиск на Росію через її агресію проти України.

“Тому що збитки, які можуть бути завдані країнам, будуть мізерними у порівнянні з екологічними наслідками, які можуть настати у разі повномасштабних воєнних дій на території України”, - наголосив Москаль.