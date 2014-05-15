У МЗС назвали військові навчання РФ, заплановані на 25 травня, "брутальним тиском" на український народ

Плани Росії провести військові навчання поблизу кодонів з Україною й у день президентських виборів є брутальним тиском на український народ.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві МЗС України щодо проведення Російською Федерацією військових навчань «Авіадартс-2014».

«За інформацією офіційного сайту Міністерства оборони Російської Федерації, у період з 21 до 25 травня 2014 року в районі мм. Ліпецьк, Воронеж і Рязань проводитимуться навчання ВПС РФ «Авіадартс-2014». Низка інформагентств з посиланням на джерела у російському військовому відомстві повідомляють про те, що в ході навчань «відпрацьовуватиметься бойове застосування ракетного, бомбового та гарматного озброєнь по наземним цілям, а також подолання системи ППО умовного супротивника», - сказано у заяві.

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В МЗС наголосили, що плани російської сторони викликають глибоке занепокоєння в Україні.

«Враховуючи сценарій «Авіадартс-2014», залучені до нього сили та засоби, а також бойове застосування сучасних озброєнь у безпосередній близькості до наших кордонів державою, яка вже здійснила акт агресії проти України та незаконну анексію частини нашої території, розцінюємо ці дії Росії як чергову силову провокацію та неприховану спробу посилення напруги на кордонах з Україною та в регіоні в цілому», - наголосили в українському зовнішньополітичному відомстві.

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Також в МЗС вважають, що «проведення навчань з такими специфічними завданнями поблизу нашої держави у день президентських виборів свідчить про продовження реалізації Росією сценарію подальшої дестабілізації ситуації, зокрема в східних регіонах України, та брутального тиску проти українського народу».

МЗС категорично вимагає від Російської Федерації припинити практику провокування нестабільності, негайно відвести підрозділи російських збройних сил від українського кордону і виконати взяті зобов’язання згідно із «женевськими домовленостями».