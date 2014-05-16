У Донецьку терористи оточили військову частину
16:57, 16 травня 2014Політика
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30 озброєних людей на автобусі під'їхали до місця дислокації частини і оточили її.
Розгул тероризму на сході України триває: бойовики намагаються захопити військову частину в Донецьку / REUTERS
Про це повідомив начальник Групи зв'язків з громадськістю та ЗМІ Управління Східного територіального командування внутрішніх військ МВС України Дмитро Зразків, передає 0629.ua.
За його словами, близько 30 озброєних людей на автобусі під'їхали до місця дислокації частини і оточили її.
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На даний момент вони знаходяться в управлінні, з ними проводяться переговори.
Про суть переговорів Зразків нічого сказати не зміг, так як зараз не має інформації про вимоги, висунутих бойовиками.
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