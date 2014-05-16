У Донецьку терористи оточили військову частину

Про це повідомив начальник Групи зв'язків з громадськістю та ЗМІ Управління Східного територіального командування внутрішніх військ МВС України Дмитро Зразків, передає 0629.ua.

За його словами, близько 30 озброєних людей на автобусі під'їхали до місця дислокації частини і оточили її.

Читайте такожВ Ізюмі терористи напали на базу АТО

На даний момент вони знаходяться в управлінні, з ними проводяться переговори.

Про суть переговорів Зразків нічого сказати не зміг, так як зараз не має інформації про вимоги, висунутих бойовиками.