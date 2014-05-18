Терористи у присутності сім'ї розстріляли жителя Донецької області - ЗМІ

У селі Сергіївка в Слов'янському районі Донецької області в неділю в обід група озброєних терористів з терористичної організації "Донецька народна республіка" розстріляли у присутності сім'ї фермера, якого підозрювали в "зв'язках з "Правим сектором, повідомляють Новости Донбасса.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в День Перемоги на одному з блокпостів Луганщини терористи впритул розстріляли автомобіль, який не зупинився на огляд.

На місці загинули приватні підприємці - 38-річний Олег та 42-річна Ірина Бурыхины з Антрациту. Їх 10-річна донька Ліза у важкому стані була доставлена в лікарню.

Крім того, в Донецькій області терористи, координовані зовнішнім агресором на блокпосту при виїзді з міста Дружківка застрелили 44-річного місцевого православного священика.

Раніше, терористи викрали жорстоко вбили за український прапор депутата Донецької міської ради від "Батькившини" Володимира Рибака.