Герман: Агент я чи не агент КДБ – це вже не важливо

Про це регіоналка заявила в інтерв'ю 'Новой газете'.

Відповідаючи питання про те, що Герман приписують співпрацю в радянські час из КДБ, коли її агентурним ім'ям була 'Тереза', Герман заявила, що має доказ непричетності до цього.

''Я виграла суд у цих товаришів з газети "Вечерние вести". Вони опублікували нібито мою розписку для центру з моїм теперішнім підписом. Але там же на розписці вказано рік. І я принесла на суд свої документи тих років, де я розписувалася прізвищем Стеців - з літерою "С", моє дівоче прізвище. А ось це "А", Анна, з'явилося лише в дев'яності, коли я вийшла за Германа, змінила прізвище і підпис. І ось це мій головний доказ – що то була не моя розписка'', - заявила нардеп.

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При цьому вона додала: ''Агент я, не агент - це вже не важливо''.

''Коли я побачила цю їх підробку, я зрозуміла, що вони дуже мало знають і дуже погано працюють. Якби я робила таку чорнуху, то комар б носа не підточив', - запевнила Герман.