Кремль вирішив відкласти військову операцію в Україні - Тимчук

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук на прес-конференції.

«З початку травня ми спостерігаємо ротацію у складі бойовиків, відзивають представників спецпідрозділів ГРУ і на їх місце прибувають найманці, в основному також військовослужбовці російської армії, які служили в загонах спеціальногого призначення, мають досвід бойових дій, у першу чергу на Кавказі», - повідомив він.

На думку Тимчука, «проведенням такої ротації Кремль підстраховується, забезпечує собі прикриття від ідентифікації діючих військовослужбовців російської армії».Читайте такожПутін наказав відвести війська, які брали участь у навчаннях на кордоні з Україною

«Після псевдореферендуму 11 травня ми констатували різке зниження активності мережі ГРУ, яка координувала сепаратистів», - зазначив військовий експерт.

«Ми вважаємо, що Кремль зараз вирішив відкласти операцію, хоч залишається вірогідність вторгнення Росії, поки є війська на кордоні», - вважає він.

«Кремль не може забезпечити скоординовані дії сепаратистів по всьому Донбасу, все пускається на самоплив. Місцеві сепаратисти продовжують одержувати підтримку зброєю, фінансуванням, але якщо раніше був керований хаос, то зараз він стає некерованим. Для Москви зараз сама мета – це зрив виборів, дестабілізація ситуації в регіоні», - упевнений Тимчук.