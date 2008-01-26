Семенюк вважає, що реприватизація - це від лукавого

Процес реприватизації «Луганськтепловозу» негативно позначиться на українсько-російських відносинах. Таку думку голова Фонду держмайна Валентина СЕМЕНЮК висловила в інтерв`ю виданню «Киевский телеграф» за 25-31 січня 2008 р.

«Безумовно, він (процес реприватизації – УНІАН) негативно вплине на відносини між Україною і Росією. Всі чомусь забувають про те, що Російська залізниця, яка є державним підприємством, володіє часткою акцій власника "Луганськтепловозу". Виходить, що держава Україна судитиметься з державою Росія, в бюджеті якої на 2008 рік передбачені кошти на придбання тих самих луганських тепловозів», - сказала вона.

На її думку, всі розмови про реприватизацію в Україні — «це від лукавого, щоб народ любив». Вона також вважає, що в ситуації з "Луганськтепловозом" захищаються не державні інтереси, а приватних бізнес-структур.

Як повідомляв УНІАН, Судова палата з господарських справ Верховного Суду України відмовила Фонду державного майна України, ЗАТ "Управляюча компанія "Брянський машинобудівний завод", ВАТ "Холдингова компанія "Луганськтепловоз" у зв`язку з відсутністю підстав для порушення виробництва з перегляду ухвали Вищого господарського суду України (ВГСУ) від 8 листопада 2007 р. у справі про продаж пакета акцій ВАТ "ХК Луганськтепловоз". Цією ухвалою ВГСУ залишено без змін рішення Господарського суду м. Києва і ухвала Київського апеляційного господарського суду, згідно з якою приватизація 76% пакета акцій ВАТ "ХК "Луганськтепловоз" відбулася зі значними порушеннями чинного законодавства.

Довідка УНІАН. 23 березня 2007 року Фонд держмайна провів конкурс з продажу 76% акцій ВАТ “ХК “Луганськтепловоз” з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону. За підсумками конкурсу, переможцем було визнано ВАТ «Управляюча компанія «Брянський машинобудівний завод» (Росія), яке запропонувало за пакет 292 млн. 505 тис. грн. при стартовій ціні пакета 292 млн. грн.

На участь в конкурсі подавали заявки чотири компанії: ВАТ "Деміховський машинобудівний завод" (Росія, Московська область); АТ "Дніпровагонмаш" (м. Дніпродзержинськ); ВАТ "Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат" (м. Марганець, Дніпропетровська область); ЗАТ "Управляюча компанія "Брянський машинобудівний завод" (Росія, м. Брянськ, правонаступник ЗАТ "Виробнича компанія "Брянський машинобудівний завод").

Проте до конкурсу було допущено лише дві афільовані між собою компанії: ВАТ "Деміховський машинобудівний завод" і ЗАТ "Управляюча компанія "Брянський машинобудівний завод".