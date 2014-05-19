Губернатор Одещини заборонив чиновникам зустрічати його стоячи

Новий губернатор Одеської області Ігор Палиця сьогодні провів свою першу апаратну нараду, повідомляє Думская.net.

Голові ОДА не сподобалося, що чиновники встали зі своїх місць, коли він з'явився в залі. Він попросив більше не зустрічати його стоячи.

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Про це на своїй сторінці у Facebook написала його заступник Зоя Казанжи.

«Перший раз була на апаратному засіданні в Одеській ОДА. Трохи сумно, тому що Радянський Союз. Мене, звичайно, «добило» вставання під час того, як Ігор Палиця заходив, - пише Казанжи. - Голова ОДА попросив більше так не робити».