Одеса очікує на німецьких туристів і німецькі інвестиції - Палиця

Як передає кореспондент УНІАН, про це Палиця заявив на зустрічі з Федеральним міністром закордонних справ Німеччини Франко-Вальтером Штайнмайєром.

«Наразі в Одеському регіоні ситуація стабільна, й залишатиметься стабільною. У нас немає агресії, є певне непорозуміння... Ми очікуємо на німецьких туристів і німецькі інвестиції. Сподіваюся, що потенціал співпраці постійно зростатиме й буде подальше співробітництво», - сказав Палиця.

Як заявив пан Штайнмайєр, «хотілося б багато зробити для регіону».

«Події, які відбулися 11 днів тому, в Німеччині сприйняли з величезним жалем. Ми висловлюємо вам глибоке співчуття. За той короткий шлях, який ми проїхали від аеропорту сюди, змогли переконатися, що те, що нам показують по ТБ, значно відрізняється від реальної картини. Тут спокійне місто. І мій візит допоможе показати іншу Одесу», - зазначив міністр.

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Як повідомляв УНІАН, 2 травня в Одесі відбулися зіткнення між сепаратистами, озброєними вогнепальною зброєю, і проукраїнськими активістами. Відразу загинуло кілька активістів. Після цього проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, в табір проросійськи налаштованих громадян і підпалили намети. У розташованому на Куликовому полі Будинку профспілок, в якому знаходилося багато людей, почалася пожежа, під час якої також загинули люди.

За останніми даними, кількість загиблих внаслідок сутичок та масових заворушень 2 травня в Одесі становить 48 осіб, постраждалих - майже 250.

У СБУ повідомили, що зіткнення й заворушення в Одесі за участю представників незаконних військових формувань координувалися з території невизнаного Придністров'я диверсійними групами з РФ.