Спільний штаб-прес-центр кандидата на на пост Президента України Петра ПОРОШЕНКА та кандидата в мери м.Києва Віталія КЛИЧКА
25 - 26 травня в Мистецькому Арсеналі за адресою вул. Лаврська, 10-12 розпочне роботу спільний штаб-прес-центр кандидата на на пост Президента України Петра ПОРОШЕНКА та кандидата в мери м.Києва Віталія КЛИЧКА.
Деталі подій в прес-центрі будуть повідомлені додатково.
WiFi параметри доступу надаються безпосередньо в прес-центрі.
Робота прес-центру:
25 травня з 15:00 – 00:00
26 травня з 00:00 - 12:00
Телефон для акредитації:
+38 099 423 81 29
+38 063 206 94 16
+38 044 379 29 71
Контактна особа Наталя Вернигора, presscenter14@gmail.compress.klichko@gmail.com
*** Акредитація завершується 24 травня 2014 року о 12:00
ТРАНСЛЯЦІЯ ПОДІЙ ІЗ ПРЕС-ЦЕНТРУ ШТАБУ
Нами буде здійснюватися багатокамерна зйомка прес-конференцій, звернень, важливих інформаційних повідомлень.
РОЗКЛАД ТРАНСЛЯЦІЙ:
25 травня 2014 з 18:00 до 26 травня 01:00
26 травня 2014 з 07:00 до 11:00.
Програма доступна у відкритому доступі на супутнику EUTELSAT 33B 33Е, параметри трансляції :
TRANSPONDER
EUT33B
CHANNEL
Txp G2 CH-A1
D/L Feq /POL
11457.92 V
Symbol Rate
3.125
FEC
3/4
Video
SD PAL HD downconverted 14:9
Audio ch1
Program Mix
Audio ch2
English Voice Over
СЕРВІС ПРЯМИХ ВКЛЮЧЕНЬ ДЛЯ ТЕЛЕКАНАЛІВ
Штаб надає дві стендап позиції (в залежності від подій в пресцентрі), обладненні студійними телевізійними камерами SONY HXC-100, петличним або ручним мікрофоном, радіогарнітурою для зворотнього зв¢язку, необхідним світлом.
Параметри трансляції:
TRANSPONDER
EUT33B
CHANNEL
Txp G2 CH-A2
D/L Feq /POL
11462.42 V
Symbol Rate
3.124
FEC
3/4
Video
SD PAL 16:9 or 4:3
Audio ch1
Standup Mic
Audio ch2
IFB number
+380-44-5879782
**** Сервіс надається безкоштовно.
Для замовлення надійшліть заявку координатору.
Контакти:
Технічний менеджер
Олександр Ковтун
flytek007@gmail.com
+380-67-5366835
Координатор
Марія Зінченко
flytek15@gmail.com
+380-93-4640726
СЕРВІСИ ДЛЯ НОВИХ МЕДІА ІНТЕРНЕТ ТРАНСЛЯЦІЯ.
Програма подій з прес-центру буде транслюватись через сервіс YOUTUBE за посиланнями з можливим використанням на інших сайтах.
Українська мова
https://www.youtube.com/watch?v=2wyA7ocgym0
Англійський переклад
https://www.youtube.com/watch?v=xa0uKRPtFD4