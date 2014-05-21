25 - 26 травня в Мистецькому Арсеналі за адресою вул. Лаврська, 10-12 розпочне роботу спільний штаб-прес-центр кандидата на на пост Президента України Петра ПОРОШЕНКА та кандидата в мери м.Києва Віталія КЛИЧКА.

Деталі подій в прес-центрі будуть повідомлені додатково.

WiFi параметри доступу надаються безпосередньо в прес-центрі.

Робота прес-центру:

25 травня з 15:00 – 00:00

26 травня з 00:00 - 12:00

Телефон для акредитації:

+38 099 423 81 29

+38 063 206 94 16

+38 044 379 29 71

Контактна особа Наталя Вернигора, presscenter14@gmail.compress.klichko@gmail.com

*** Акредитація завершується 24 травня 2014 року о 12:00

ТРАНСЛЯЦІЯ ПОДІЙ ІЗ ПРЕС-ЦЕНТРУ ШТАБУ

Нами буде здійснюватися багатокамерна зйомка прес-конференцій, звернень, важливих інформаційних повідомлень.

РОЗКЛАД ТРАНСЛЯЦІЙ:

25 травня 2014 з 18:00 до 26 травня 01:00

26 травня 2014 з 07:00 до 11:00.

Програма доступна у відкритому доступі на супутнику EUTELSAT 33B 33Е, параметри трансляції :

TRANSPONDER

EUT33B

CHANNEL

Txp G2 CH-A1

D/L Feq /POL

11457.92 V

Symbol Rate

3.125

FEC

3/4

Video

SD PAL HD downconverted 14:9

Audio ch1

Program Mix

Audio ch2

English Voice Over

СЕРВІС ПРЯМИХ ВКЛЮЧЕНЬ ДЛЯ ТЕЛЕКАНАЛІВ

Штаб надає дві стендап позиції (в залежності від подій в пресцентрі), обладненні студійними телевізійними камерами SONY HXC-100, петличним або ручним мікрофоном, радіогарнітурою для зворотнього зв¢язку, необхідним світлом.

Параметри трансляції:

TRANSPONDER

EUT33B

CHANNEL

Txp G2 CH-A2

D/L Feq /POL

11462.42 V

Symbol Rate

3.124

FEC

3/4

Video

SD PAL 16:9 or 4:3

Audio ch1

Standup Mic

Audio ch2

IFB number

+380-44-5879782

**** Сервіс надається безкоштовно.

Для замовлення надійшліть заявку координатору.

Контакти:

Технічний менеджер

Олександр Ковтун

flytek007@gmail.com

+380-67-5366835

Координатор

Марія Зінченко

flytek15@gmail.com

+380-93-4640726

СЕРВІСИ ДЛЯ НОВИХ МЕДІА ІНТЕРНЕТ ТРАНСЛЯЦІЯ.

Програма подій з прес-центру буде транслюватись через сервіс YOUTUBE за посиланнями з можливим використанням на інших сайтах.

Українська мова

https://www.youtube.com/watch?v=2wyA7ocgym0

Англійський переклад

https://www.youtube.com/watch?v=xa0uKRPtFD4