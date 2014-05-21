Голова Антитерористичного центру обіцяє незабаром покласти край діям озброєних банд

Як повідомляє прес-центр СБ України, в умовах збройної агресії з боку Російської Федерації, активності терористичних та бандитських угруповань на Сході України виникла нагальна потреба створення принципово нової концепції протидії тероризму у соціальній, політичній, економічній, безпековій сферах суспільного життя.

«Ми маємо широкомасштабні загрози не тільки в зоні АТО, але й в інших регіонах країни. Особливої уваги потребують питання захисту об’єктів підвищеної небезпеки: ядерних об`єктів, зони відчуження, ТЕС, ГЕС, залізничного транспорту, шлюзів дніпровського каскаду, об`єктів ОПК тощо”, - наголосив керівник АТЦ генерал-лейтенант Василь Крутов.

Він також запевнив, що «протиправній діяльності незаконних збройних формувань найближчим часом буде покладено край. Утім перед державою стоїть масштабне завдання убезпечити життя громадян надійно та професійно і після успішного завершення антитерористичної операції та повернення миру у регіон, який сьогодні потерпає від зухвалості бандитів».

Читайте такожВлада готова очистити схід від терористів та забезпечити проведення виборів - ТурчиновНа його думку, Антитерористичний центр при СБУ має акумулювати усі можливості суб’єктів боротьби з тероризмом у державі, а це – 18 відомств, правоохоронні структури, місцеві органи влади, - для потужного механізму миттєвого реагування на терористичну загрозу.

«Не зволікаючи, слід озброїти безпековий сектор як правовими важелями, так і сучасною ресурсною базою. Держава виявилась неготовою, нам знадобився час і для усвідомлення загрози, і для мобілізації сил. Більше ми так експериментувати не маємо права», - сказав Крутов.