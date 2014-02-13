Лукаш вважає, що норми Конституції-2004 не передбачають ніяких дострокових виборів

Про це пише у своїй статті на сайті interfax.com.ua в.о. міністра юстиції Олена Лукаш. Водночас, повернення до версії Основного закону в редакції 2004 року поверне всі проблеми державного управління та конфлікти між різними гілками влади.

«Головними питаннями Конституції 2004 року є її Прикінцеві та перехідні положення. Дуже раджу всім прихильниками повернення до Конституції-2004 згадати їх. Саме в прикінцевих та перехідних положеннях має бути вирішено питання, коли відбуватимуться вибори Президента України, вибори в Парламент (виключно на пропорційній, зауважте, основі), вибори в місцеві ради всіх рівнів, момент вступу в силу самих норм Конституції-2004 і т.п. Жодних норм про дострокові вибори Президента чи «перезавантаження влади» Конституція-2004 не містить. І на ці питання в опозиції відповіді немає. Немає, і не буде. І в парламенті не з'явиться законопроект, що повторює зміст Конституції-2004 року з підписами опозиціонерів. Тому що вони, на відміну від тих, хто їм вірить, розуміють, що саме вони повинні підписати. Розуміють і не підписують», - зазначає Лукаш.

Читайте такожКравчук пояснив, чому не варто повертатися до Конституції 2004 рокуВ.о. міністра підкреслює, що Конституція 2004 року містила норми, які суперечать європейській практиці, через що деякі статті Україна змінила за наполяганням Венеціанської комісії та ПАРЄ. Зокрема, йдеться про норми про імперативний мандат для депутатів Верховної Ради, невідповідність вимог про створення коаліції фракцій європейській практиці, можливість виникнення політичних криз внаслідок того, що повноваження різних гілок влади - президента, парламенту та уряду - часто перетиналися.

Нагадаємо, раніше сьогодні Лукаш заявляла про висновки Венеціанської комісії, що конституційні зміни 2004 року не дозволяють досягти мети конституційної реформи - встановлення збалансованої і функціональної системи правління.

Крім того, за її словами, аналогічна критика змін до Конституції України в 2004 році неодноразово висловлювалася Парламентською асамблеєю Ради Європи у ряді резолюцій протягом 2004-2010 років, присвячених, зокрема, функціонуванню демократичних інститутів в Україні та стану демократії в Європі.

Вона звернула увагу також на те, що зміни до Конституції жодним чином не стосуються інтересів пересічних громадян, як це стверджують опозиціонери, а лише змінюють розподіл функцій в системі державного управління. А повернення до тексту Конституції-2004 лише внесе в неї дисбаланс і буде провокувати нові політичні конфлікти.

Також Лукаш заявила, що особисто працювала за нормами цієї Конституції і знає, "який дисбаланс буде панувати у владному середовищі" в результаті застосування її норм, так як, на думку в.о міністра, ця Конституція конфліктна за своєю суттю.