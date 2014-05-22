У Львівській області збитки від негоди оцінили у 20 млн грн

Таке рішення було прийнято на засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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За словами директора департаменту з питань цивільного захисту Львівської обласної держадміністрації Олексія Титаренка, від негоди постраждали 115 населених пунктів на території 10 районів і 3 міста обласного значення. Зокрема, були знеструмлені 82та порушено газопостачання 30 населених пунктів, затоплений 751 житловий будинок, підтоплено 3 160 будівель і 9 350 присадибних ділянок. Підмите земляне полотно і дорожнє покриття на 62 ділянках автомобільних доріг загального значення протяжністю 15 043 м, пошкоджено 41 автомобільний міст і зруйнованозалізобетонний міст.

За інформацією керівників інших профільних служб, за попередніми підрахунками, загальний збиток, заподіяний автомобільним дорогам, становить понад 16 млн грн; об'єктам водного господарства - понад 50 млн грн; посівам сільгоспкультур - більше 2,6 млн грн.

Для усунення наслідків стихії в області Держводагентство вже виділило 9 млн грн. Після детального аналізу травневого паводку агентство направило ці кошти на будівництво та ремонт об'єктів водного господарства в області.