У Лисичанську бойовики "ввели" воєнний стан та заблокували міст на в'їзді в місто
17:47, 22 травня 2014Політика
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За словами бойовиків, місто перейшло у воєнний стан, і що нібито тепер виїжджати з міста на транспорті "заборонено".
Блокпост на Луганщині / REUTERS
У Лисичанську представники терористичної організації «Луганська народна республіка» повністю заблокували міст і зупинили рух транспорту в районі «Водної станції».
Як повідомляє луганський інтернет-ресурс "0642", за словами очевидців, міст перегороджено вантажною технікою, а на його в'їзді, з боку Сєвєродонецька, лежать спиляні дерева. Таким чином, потрапити до міста можна тільки через міст у районі заводу «Пролетар», де розташовано блокпост.
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Крім того, очевидці повідомляють, що, за словами самих бойовиків, у місті введено військовий стан, і що нібито тепер виїжджати з міста на транспорті буде заборонено.
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