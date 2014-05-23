На блокпосту біля Донецька терористи вбили не менше 3 осіб

Про це LB.ua повідомили очевидці з місця подій.

На блокпосту ДНР біля с. Піски (дорога від Донецька в бік Красноармійська) зберігається велика кількість бойовиків. Поблизу блокпосту знаходиться новий Камаз з написом "Батальйон Схід", на якому зав'язані георгіївські стрічки. У кузові автомобіля - три трупи. Один з них - убитий бойовиками чоловік, про який повідомлялося раніше.

Кількість бойовиків - близько 50 осіб. Вони приїхали на цивільних автомобілях з українськими номерами. В тому числі, чорний джип Lexus, сірого кольору мікроавтобус Hyundai і мікроавтобус Mercedes Vito, а також легкові авто.

Один з командирів бойовиків, за словами очевидців, віддав наказ, у разі атаки, стріляти всіх, у тому числі мирних жителів. Терористи спілкуються на різних мовах.

"Деякі між собою не розмовляють російською. Може, якийсь кавказький, чеченський - не знаю", - передає співрозмовник видання.

За його словами, блокпост базується прямо біля автозаправки, а під землею знаходиться нафтосховище. На заправці - озброєні люди з РПГ.