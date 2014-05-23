На Дніпропетровщині СБУ затримала 5 диверсантів, які планували підірвати міст

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, затримано п’ятьох активістів незареєстрованої організації «Слов’янське братство України», які з метою дестабілізації ситуації в регіоні планували знищувати об’єкти життєво важливої інфраструктури, зокрема збиралися підірвати міст через р. Вовча для перешкоджання пересування армійських підрозділів.

Крім того, встановлено, що зловмисники готувалися цинічно і підступно труїти українських військовослужбовців на блокпостах з боку Донецької області для відкриття «коридору» для озброєних бойовиків.

Диверсанти залучали місцевих мешканців до так званого «Руху опору в Павлограді» та пропагували і поширювали сепаратистські ідеї серед населення.Читайте такожНа Дніпропетровщині затримано 5 осіб, які хотіли вчинити теракти 25 травня - СБУ

Під час санкціонованих обшуків у затриманих вилучено вибухові речовини - тротил, амоніт, громоніт.

Вилучено також три одиниці вогнепальної зброї з набоями до неї, проросійську сепаратистську літературу, символіку «Донецької народної республіки» (календарі, прапори, георгіївські стрічки тощо), комп’ютерну техніку та матеріали, що свідчать про протиправну діяльність зловмисників.