Human Rights Watch: Сепаратисти скаженіють

Про це повідомляє міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch у поширеному сьогодні прес-релізі.

Згідно з повідомленням, сили, які називають себе "Армія Південного Сходу", захопили контроль над містом Луганськ в квітні 2014 року і відтоді викрали десятки людей. Деякі з них потім зазнали побиття і катування.

Організація має свідчення декількох людей, які в полоні у луганських терористів були жорстоко побиті та зазнавали залякування й погроз. Багато хто боїться свідчити через загрозу розправи.

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"Антиурядові сили використовують побиття та викрадення, аби дати зрозуміти, що будь-хто, хто не підтримує їх, має замовкнути або виїхати", - сказав Хью Вільямсон, директор Human Rights Watch у Європі та Центральній Азії.

"Ці сили неконтрольовані і роблять з людьми, що їм заманеться", - додав він.