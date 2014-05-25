У Харківській області на дільницю не допустили спостерігачів ENEMO

За словами керівника Харківського регіонального відділення Комітету виборців України (КВУ) Михайла Камчатного, інцидент зафіксований на виборчій дільниці №631072 (виборчий округ № 178).

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Михайло Камчатний зазначив, що міжнародні спостерігачі прибули на дільницю о 7.30, а підготовче засідання членів комісії почалося в 7.15. За його словами, найімовірніше, члени виборчої комісії вирішили, що спостерігачі, які прибули після початку підготовчого засідання комісії, не можуть бути допущені. «Зараз ми з'ясовуємо ситуацію», - сказав Михайло Камчатний.

Він додав, що в цілому по області всі виборчі комісії своєчасно розпочали підготовчі засідання, однак є випадки запізнення або навпаки завчасного початку підготовчих засідань.

Представник КВУ зазначив, що в області «голосування проходить спокійно, черг не спостерігається». Станом на 11.00 середня явка по області становить приблизно 18%. При цьому явка в районах області дещо вище, ніж у Харкові.