У Миколаєві "тітушки" штурмують виборчу дільницю

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Світового конгресу українців.

Зокрема, як йдеться у повідомленні, невідомі заблокували на дільниці в Миколаєві двох спостерігачів від СКУ, членів ДВК і довірених осіб кандидатів.

Читайте такожСьогодні обирають мерів Києва, Одеси, Херсона, Миколаєва, Чернівців, Черкас та Сум

«Невідомі люди спортивної зовнішності заблокували на виборчий дільниці №480752 у м. Миколаєві, за адресою вул. Паризької комуни, 9, двох спостерігачів міжнародної місії Cвітового конгресу українців зі спостереження за президентськими виборами в Україні (Місія СКУ), що приїхали до України з Канади та Молдови», - підкреслюється в повідомленні.

За даними прес-служби, це сталося після того, як голова дільничної виборчої комісії (ДВК) попросила покинути дільницю чоловіка, який мав підроблене посвідчення журналіста. Після цього цей чоловік разом з напарником вчинив бійку на дільниці та випустив сльозогінний газ.

«Спостерігачі, члени ДВК та довірені особи кандидатів змушені були забарикадуватися у приміщенні. Зараз дільницю штурмують близько 20 людей спортивної зовнішності. Спостерігачі та члени ДВК намагаються стримати штурм», - повідомили в СКУ.