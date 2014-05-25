Вибори завершилися на 91 з 114 дільниць закордонного виборчого округу

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу в Кабінеті міністрів в.о. міністра закордонних справ України Андрій Дещиця.

«Вибори відбулися на 91 виборчій дільниці з 114 дільниць, які нараховуються у закордонному виборчому окрузі. Активність була високою. У деяких країнах явка була в 2-3 рази вищою, ніж на попередніх виборах », - сказав Дещиця.

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Він зазначив, що міжнародні спостерігачі дадуть оцінку виборів, і таку оцінку буде оголошено вже завтра - 26 травня. «Сподіваюся, що вони підтвердять зусилля уряду, які були спрямовані на проведення чесних і демократичних виборів відповідно до міжнародних стандартів», - сказав міністр.

Він також звернув увагу на те, що вибори пройшли без жодних порушень. «Порушень не було. На деяких дільницях були великі черги, але такі самі черги були і в Києві. Однак наші колеги робили все можливе, щоб ті, хто бажав, змогли проголосувати», - підкреслив Дещиця.

У цілому, за оцінками МЗС, явка на виборах у закордонному окрузі, з урахуванням дільниць у Канаді та США, де досі триває голосування, може становити до 60 тис. осіб.

Як підкреслив присутній на брифінгу заступник міністра закордонних справ Андрій Олефіров, станом на вечір неділі, 25 травня, найбільш активними були виборці у країнах Євросоюзу - Іспанії, Італії, Німеччині та Польщі. «Найменша явка - 30 осіб - була зафіксована в Сенегалі», - сказав Олефіров.