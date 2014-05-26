ЦВК вдалося налагодити зв`язок з окружними виборчими комісіями
03:56, 26 травня 2014Політика
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Центральній виборчій комісії вдалося налагодити зв`язок з окружними виборчими комісіями і до комісії почали надходити оновлені дані з результатами опрацьованих протоколів.
Дані з результатами опрацьованих протоколів знову надходять в ЦВК
Як передає кореспондент УНІАН, станом на даний момент опрацьовано вже 0,25 відсотк протоколів.
Як і раніше, лідирує Петро Порошенко. За нього віддали голоси 14207 виборців, або 52,32 відсотки.
На другому місці Юлія Тимошенко - 3803 виборців (14%).
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На третьому місці Олег Ляшко — 2660 виборців (9,79%).
На четвертому місці Анатолій Гриценко. У нього 1641 або 6,04 відсотка.
На п`ятому місці Сергій Тігіпко — 1346 (4,95 %).
Всі інші кандидати наразі набирають менше 4 відсотків голосів.
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