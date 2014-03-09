Провокації російських військових у Криму транслюватимуть онлайн

"Технікою військових забезпечила львівська ІТ-компанія ТзОВ "Техніка для бізнесу" та наші київські друзі. Канали для трансляцій на USTREAM: krymsos04 (Перевальне), krymsos08 (Фіолент), krymsos15 (Бельбек), krymsos16 (Феодосія), krymsos23 (Євпаторія), krymsos42 (Керч). Останній комплект техніки залишили мобільній групі, яка працює в Криму", - сказано у повідомленні на Facebook.

Штаб ВМФ України, м. Севастополь

Севастополь. Бельбек: ВЧ-А4515