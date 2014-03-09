Провокації російських військових у Криму транслюватимуть онлайн
11:15, 09 березня 2014Політика
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Волонтери ЄвромайданSOS передали українським військовим техніку для здійснення онлайн трансляцій з метою фіксування можливих провокацій російських військових.
Провокації росіян у Криму транслюватимуть онлайн
"Технікою військових забезпечила львівська ІТ-компанія ТзОВ "Техніка для бізнесу" та наші київські друзі. Канали для трансляцій на USTREAM: krymsos04 (Перевальне), krymsos08 (Фіолент), krymsos15 (Бельбек), krymsos16 (Феодосія), krymsos23 (Євпаторія), krymsos42 (Керч). Останній комплект техніки залишили мобільній групі, яка працює в Криму", - сказано у повідомленні на Facebook.
Штаб ВМФ України, м. Севастополь
Севастополь. Бельбек: ВЧ-А4515
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