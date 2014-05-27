Артемівський міськвиконком відновив роботу після відходу сепаратистів
Співробітники Артемівського міськвиконкому сьогодні вийшли на роботу. До 12.00 у приміщенні проходить суботник, а після обіду всі служби запрацюють в штатному режимі.
Як повідомили сайту 06274 в прес-службі, барикади з покришок, які на вихідних збудували сепаратисти, розібрали і вивезли вчора. Сьогодні в будівлі знаходяться тільки штатні працівники виконкому. Озброєні люди покинули міськвиконком.
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Після повернення в виконком співробітники виявили 2 зірваний дверей, понівечені вивіски. З аптечки вкрали тонометр.
Очевидці розповідають, що вчора блок-пост сепаратистів з'явився в районі м'ясокомбінату. Туди звезли шини від виконкому, якими перегородили автодорогу на виїзді до Ростовській трасі. Вчора на блок-посту чергували сепаратисти, сьогодні о 8.30 покришки частково розібрали і звільнили дорогу. Вранці чергових на блок-посту не було.
Нагадаємо, що з фасаду будівлі міськвиконкому сепаратисти зняли герб і прапор України.