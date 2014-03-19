Україна виходить з СНД

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу секретар Ради національної безпеки та оборони України Андрій Парубій.

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За його словами, відповідне рішення ухвалено на засіданні РНБО.

“РНБО прийняла рішення почати процедуру виходу з СНД”, - сказав він.

Також Парубій повідомив, що прийнято рішення опрацювати звернення щодо проведення спільних навчань з військовослужбовцями країн-гарантів територіальної цілісності України.