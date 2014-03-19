Україна виходить з СНД
19:42, 19 березня 2014Політика
11 0оновлено
Україна розпочне процедуру виходу із Співдружності незалежних держав.
cis.minsk.by
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу секретар Ради національної безпеки та оборони України Андрій Парубій.
Читайте такожУкраїна вводить візовий режим з Росією
За його словами, відповідне рішення ухвалено на засіданні РНБО.
“РНБО прийняла рішення почати процедуру виходу з СНД”, - сказав він.
Також Парубій повідомив, що прийнято рішення опрацювати звернення щодо проведення спільних навчань з військовослужбовцями країн-гарантів територіальної цілісності України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter